2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.



Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sonuçları erken tarihte açıkladığı durumlar olduğu için öğrencilerin araştırmaları haftanın ilk gününde hız kazandı.



ÖSYM'den sonuçların ilan edildiğine dair henüz bir bilgi yok. Eldeki veriler ışığında sonuçların halen 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.