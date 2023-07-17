2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

3.5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı 2023 YKS oturumlarının sonuçları için artık kritik saatler. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumla yapılan üniversite sınavında gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin sonuç tarihi belli olmasına rağmen öğrencilerde erkenden "YKS sonuçları açıklandı" duyurusu beklentisi var. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı? - 1

Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak adına 2023-2024 tercihlerine odaklanan adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı puanları baz alarak sürece dahil olacak. İşte, 2023 YKS sonuçlarında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı? - 2

YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sonuçları erken tarihte açıkladığı durumlar olduğu için öğrencilerin araştırmaları haftanın ilk gününde hız kazandı.

ÖSYM'den sonuçların ilan edildiğine dair henüz bir bilgi yok. Eldeki veriler ışığında sonuçların halen 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı? - 3

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.





2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı? - 4

YKS TERCİH SÜRECİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

2023 YKS SONUÇLARINDA SON DURUM: ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav sonuçları bugün açıklanır mı? - 5

KAÇ KİŞİ YKS'YE KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yapmıştı.

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