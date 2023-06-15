2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?
Zilhicce orucu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" Hadis-i Şerif'i ile vurgulanan Zilhicce orucunun tarihi merak konusu oldu. Peki, 2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?
Zilhicce orucunun ne zaman tutulacağı Kurban Bayramı öncesi gündemde yer almaya devam ediyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen Zilhicce ayı, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor. İşte, 2023 Zilhicce orucu hakkında bilgiler...