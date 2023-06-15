2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

Zilhicce orucu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" Hadis-i Şerif'i ile vurgulanan Zilhicce orucunun tarihi merak konusu oldu. Peki, 2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak? - 1

Zilhicce orucunun ne zaman tutulacağı Kurban Bayramı öncesi gündemde yer almaya devam ediyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen Zilhicce ayı, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor. İşte, 2023 Zilhicce orucu hakkında bilgiler...

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2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak? - 2

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı; 19 Haziran 2023 Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'uncu günü başlaycak ve 4 gün sürecek?

2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak? - 3

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.


Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günü olarak idrak edilir.

HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

2023 Zilhicce orucu ne zaman başlayacak? - 4


Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

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