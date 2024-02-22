2023'te evlenme yaşı yükseldi (Türkiye'de 2023 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. 2023'te evlenme ve boşanma oranlarında önemli bir değişilik olmazken ortalama evlenme yaşı hem erkekte hem kadında yükseldi. İşte 2023 yılının evlilik ve boşanma oranları, en fazla evlenme ve boşanmanın olduğu iller ve yabancı damat ile gelin istatistikleri...
2023'TE KAÇ KİŞİ EVLENDİ?
Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu
Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.
Kaba evlenme nedir? Kaba evlenme bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eder.