2023'te evlenme yaşı yükseldi (Türkiye'de 2023 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?)

EN FAZLA EVLENME ORANI KİLİS'TE

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu



Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.