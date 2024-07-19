2023 yılı göç istatistikleri yayımlandı: Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 53 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin göç istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye’den göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında artış gösterdi. Türkiye en çok 25-29 yaş grubunda göç verdi. Türkiye’ye göç edenlerin oranı yüzde 35,9 azalırken, İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren kent oldu. Türkiye’ye en çok göç edenler ise Rus vatandaşları oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Bunların yüzde 54,2’sini erkekler, yüzde 45,8’ini ise kadınlar oluşturdu.Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin 101 bin 677’si Türk vatandaşları, 214 bin 779’u ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.