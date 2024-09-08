2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle yarın başlayacak. 20 milyondan fazla öğrenci için dersbaşı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni öğretim yılının başlangıcı için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri aldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 1

Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.

Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 2

YENİ MÜFREDAT KADEMELİ BAŞLATILIYOR

Bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilikler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verilerek, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflendi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin öğretmenlere eğitimler verildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 3

2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim olacak. "Herkesin bir mesleği olmalı" şeklinde ana felsefesi bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek.

Ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açılacak.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim-öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ilk kez belirlendi.

Bakanlıkça bu yıl okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 4

ORTAK SINAVLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

MEB, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.

Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 5

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Yarın İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 6

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILIYOR

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak.

137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 7

ŞEHİT HATLARI’NDAN EK SEFERLER

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek.

Kış tarifesi 9 Eylül 2024-22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 8

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 9 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak.

Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 9

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILACAK

Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 10

ZABITALAR OKULLARDA GÖREV ALACAK

113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek.

Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 12

İl genelinde bulunan 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandı.

Toplam 1290 okulun giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple bütün eğitim ve öğretim dönemi boyunca tedbirler alınacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 13

Trafik tedbirleri kapsamında 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulama yapılacak.

Kentte 39 ilçede faaliyete geçirilen Mobil Okul Timleri (M.O.T.) yeni eğitim öğretim döneminde de görevlerine devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 14

ŞOK UYGULAMALARA DİKKAT!

Okul yöneticileriyle iletişim halinde okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak ekiplerin, şok uygulamalarla okul çevrelerinin güven ve huzurunu sağlaması amaçlanıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte il genelinde Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli ile M.O.T’lar başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalar yapılacak.

Uygulamalarla okul çevresinde muhtemel olaylar ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 15

2024-2025 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

11 Kasım'da başlayacak olan ara tatil ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 16

Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 17

Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 18

1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor - 19

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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