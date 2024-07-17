2024-2025 KYK başvuruları bekleniyor: KYK yurt başvuruları ne zaman?

2024-2025 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların, KYK burs ve yurt başvuru beklentileri de başladı. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih sürecinin başlaması ile bu kez de burs ve yurt konuları gündeme gelecek. Her yıl yüz binlerce öğrenciye burs/kredi ve yurt imkanı tanıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu yıl da öğrencilerin yanında olacak. İşte, 2024 KYK burs ve yurt başvurularında son durum...