2024-2025 lise KPSS tercihleri: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?
İki yıl ara ile ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ortaöğretim sınavlarından aldıkları puanlara göre, devlet kurumlarında lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih yapacak adaylar, gözlerini 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?
2024 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam olma planı yapan binlerce lise mezunu, ÖSYM'nin ne zaman tercih sürecini başlatacağını ve kılavuzu yayımlayacağını merak ediyor. Kasım ayına az bir zaman kalması ve yıl sonunun yaklaşması ile lise mezunu memur adaylarının araştırmaları hız kazandı. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim tercih sürecinde son gelişmeler...