2024 Adalet Bakanlığı (Adli Yargı) sınav sonuçları sorgulama: Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı

Sınavlar ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.