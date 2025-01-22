2024 Adalet Bakanlığı (Adli Yargı) sınav sonuçları sorgulama: Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları ilan edildi. Adaylar, hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarına 22 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrilmişti.2024 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları 22 Ocak tarihinde açıklandı.