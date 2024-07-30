2024 adli tatil bitiş tarihi: Adli tatil ne zaman bitecek?
Adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin ne zaman sona ereceği ise mahkemelerde hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2024 adli tatili ne zaman bitecek?
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, yeni adli yıl başlama tarihi...