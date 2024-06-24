2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum: Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek hesaplara yatırılacağını duyurdu. Pek çok vatandaş da söz konusu sosyal yardım ödemelerinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Peki, Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum: Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? - 1

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı aile destek ödemelerinin son tarihi, destek almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte aile destek programıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum: Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?


850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecek.

2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum: Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?



Herhangi bir uzatma kararı gelmemesi halinde aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER