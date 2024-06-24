2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum: Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?



850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecek.