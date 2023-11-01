2024 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da çalışma hayatının temsilcileriyle biraraya geldi.



Bakan Işıkhan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.



Ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Işıkhan şunları söyledi:



"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."