2024 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
2024 asgari ücret zammı için heyecan giderek artıyor. Asgari ücret her yıl belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından belli oluyor. Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Başkanlığındaki ilk toplantısını yakın zaman sonra yapacak. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında toplanıyor. 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Aralık ayında yapması bekleniyor. İşte, 2024 asgari ücret zammında son durum...