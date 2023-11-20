2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak?

Yeni yıl öncesi merak edilen konulardan biri de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın son olarak asgari ücret zammına dair açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak? - 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları için geri sayım başladı. Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz" dedi. İşte, 2024 asgari ücret zammında son durum...

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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak? - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için."

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak? - 3

ASGAR ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak.

Buna göre; Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıkların başlaması bekleniyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak? - 4

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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