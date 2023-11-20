2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak?
Yeni yıl öncesi merak edilen konulardan biri de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın son olarak asgari ücret zammına dair açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları için geri sayım başladı. Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz" dedi. İşte, 2024 asgari ücret zammında son durum...