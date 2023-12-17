2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Tüm gözler şimdi ikinci toplantı takviminde. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? - 1

Yaklaşık 7 milyon çalışanın beklediği asgari ücrette zam maratonu başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ikinci toplantının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. İşte, 2024 asgari ücret zammında son gelişmeler...

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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? - 2

İLK TOPLANTI GERİDE KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu 2024 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? - 3

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? - 4

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, 2023 yılı Temmuz ayı ara zammından itibaren geçerli olmak üzere; brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? - 5

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak zam oranının bu ayın son günlerinde kesinlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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