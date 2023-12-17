2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte?
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Tüm gözler şimdi ikinci toplantı takviminde. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte?
Yaklaşık 7 milyon çalışanın beklediği asgari ücrette zam maratonu başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ikinci toplantının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. İşte, 2024 asgari ücret zammında son gelişmeler...