2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.



Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



2024 yılında geçerli olacak zam oranının bu ayın son günlerinde kesinlik kazanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.