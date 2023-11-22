2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından 2024'de uygulanacak asgari ücretin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 1

Yeni yıl öncesi merak edilen konulardan biri de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın son olarak asgari ücret zammına dair açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024 asgari ücret zammında son bilgiler...

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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 2

TEK ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 3

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak.

Buna göre; Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıkların başlaması bekleniyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 4

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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