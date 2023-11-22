2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından 2024'de uygulanacak asgari ücretin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Yeni yıl öncesi merak edilen konulardan biri de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın son olarak asgari ücret zammına dair açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024 asgari ücret zammında son bilgiler...