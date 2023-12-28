2024 Bedelli askerlik ücreti zammı: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Ocak zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek?
Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. İşte, 2024 güncel bedelli askerlik zammı hakkında bilgiler...