2024 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Yurt dışında Black Friday ülkemizde ise "Efsane Cuma" adıyla yaygınlaşan indirim dönemine yönelik hazırlıklar kasım ayının yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Peki, 2024 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Avrupa ülkeleri ve ABD'de Black Friday olarak düzenlenen indirimler ülkemizde de farklı isimlerde organize ediliyor. Birçok e-Ticaret sitesi kasım ayı sonunda Efsane Cuma indirimleri ile müşterilerinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. İşte, 2024 Black Friday indirim tarihi...