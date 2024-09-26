2024 Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman başlayacak?

Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Tüm dünyada alışveriş tutkunlarının merakla beklediği günler arasında yer alan Black Friday indirim günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da bekleniyor. Peki, 2024 Black Friday indirimleri ne zaman?

2024 Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman başlayacak? - 1

2024 Black Friday indirimleri, fırsat alışverişi yapmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Tüm kıyafet ve elektronik mağazaları bu güne özel beklenmedik indirimler yapıyor. İşte, 2024 Black Friday tarihi...

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2024 Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman başlayacak? - 2

2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.


2024 Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman başlayacak? - 3

BLACK FRİDAY NEDİR?


Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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