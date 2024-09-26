2024 Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman başlayacak?
Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Tüm dünyada alışveriş tutkunlarının merakla beklediği günler arasında yer alan Black Friday indirim günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da bekleniyor. Peki, 2024 Black Friday indirimleri ne zaman?
2024 Black Friday indirimleri, fırsat alışverişi yapmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Tüm kıyafet ve elektronik mağazaları bu güne özel beklenmedik indirimler yapıyor. İşte, 2024 Black Friday tarihi...