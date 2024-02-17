2024 cemre düşme tarihleri: İlk cemre ne zaman düşecek? Birinci cemre ne zaman havaya düşecek?
2024 cemre düşme tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geleneksel olarak yüzyıllardır, düşmesiyle birlikte havaları ısındırdığına inanılan cemrelerden ilki havaya düşecek. Şubat ayının son günlerinin yaklaşması ile birlikte, baharın müjdecisi olan cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, ilk cemre ne zaman havaya düşecek?
Cemre düşme tarihlerinde sırasıyla havanın, suyun ve toprağın ısındığına inanılıyor. İlkbahar ile özdeşleşen cemrenin ilki yakın zaman sonra düşecek. Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemreler toplamda üç tane. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılıyor. İşte, 2024'te cemrelerin düşeceği tarih...