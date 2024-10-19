2024 emlak vergisi ödeme takvimi: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1’inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona ermişti. 2’nci taksit ödemeleri ise henüz başlamadı. Borcunu ödemeyenler için vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

2024 emlak vergisi ödeme takvimi: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak? - 1

Yılın son günlerinin yaklaşması ile ev sahipleri şimdi vergi ödemelerine odaklandı. Emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmekte. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün. İşte, 2024 emlak vergisi ödeme takvimi...

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2024 emlak vergisi ödeme takvimi: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak? - 2

2024 EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.

Söz konusu verginin ikinci taksitleri 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

2024 emlak vergisi ödeme takvimi: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak? - 3

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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