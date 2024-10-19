2024 emlak vergisi ödeme takvimi: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

Yılın son günlerinin yaklaşması ile ev sahipleri şimdi vergi ödemelerine odaklandı. Emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmekte. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün. İşte, 2024 emlak vergisi ödeme takvimi...