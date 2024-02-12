2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu)
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı. Adaylar, EKPSS başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
ÖSYM, EKPSS başvurularının başladığını duyurdu. "2024-EKPSS Başvurularının Alınması" başlıklı duyuruyla sürecin ayrıntılarına yer verildi. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor.