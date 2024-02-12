2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu)

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı. Adaylar, EKPSS başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu) - 1

ÖSYM, EKPSS başvurularının başladığını duyurdu. "2024-EKPSS Başvurularının Alınması" başlıklı duyuruyla sürecin ayrıntılarına yer verildi. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu) - 2

Adaylar başvurularını 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu) - 3

Yapılan duyuruda: "2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu) - 4

EKPSS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu) - 5

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması 2024-EKPSS/Kura’ya başvuru için yeterli değildir. Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. EKPSS sınav ücreti bu yıl 370 TL olarak belirlendi.

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