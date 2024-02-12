2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı (EKPSS başvuru kılavuzu)

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması 2024-EKPSS/Kura’ya başvuru için yeterli değildir. Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. EKPSS sınav ücreti bu yıl 370 TL olarak belirlendi.