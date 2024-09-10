2024 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.