2024 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Eylül ayının ikinci haftasında evde bakım maaşlarının yatacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan Evde Bakım Yardımı'ları devam ediyor. 2024'ün 9. ödemeleri için geri sayım başladı.