2024 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Eylül ayının ikinci haftasında evde bakım maaşlarının yatacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan Evde Bakım Yardımı'ları devam ediyor. 2024'ün 9. ödemeleri için geri sayım başladı.

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2024 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER


e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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