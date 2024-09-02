2024 Eylül ödemesi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.



Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.