2024 Eylül ödemesi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Eylül ayı etabı bekleniyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz temmuz ayında uzatılmıştı. Tüm gözler şimdi 2024 Eylül ayı ödeme takviminde olacak. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
Türkiye Aile Destek Programı'nın Eylül ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. İşte, 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...