2024 Green Card başvuru takvimi: Green Card başvurusu ne zaman?
Green Card başvuru tarihleri 2024 yılında yoğun ilgi görüyor. Green Card başvuruları yakın zaman sona başlayacak. ABD 2003 yılından bu yana Green Card başvurularını sadece internet üzerinden alıyor. Başvurular belirtilen tarihler aralığında online olarak yapılacak. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
ABD'de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilere çekiliş sonucu verilecek. Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card başvuruları DV Lottery resmi internet sitesinden kişisel bilgilerin doldurulması ile gerçekleşecek.