2024 hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı mesajları

Sonbaharın üçüncü ayı olan Kasım nihayet geldi çattı. Kasım ayının gelişi, içerisinde "Kasım" geçen sözlerle bir kez daha hatırlatılıyor. Kış mevsiminin habercisi Kasım ayına özel sözleri sosyal medya hesaplarında paylaşacak vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Sonbaharın en güzel aylarından Kasım, bu yıl yine edebi güzel sözler ve içerikler ile anılacak. İşte; en güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları...

2024 hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı mesajları - 1

1 Kasım 2024 tarihi ile birlikte Kasım ayı sözleri ve mesajları araştırılacak. Kasım ayı ve sonbahar ile ilgili mesajlar ve sözler, 2024 Kasım ayının başlamasına az bir zaman kala gündeme geldi. Tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham olan Kasım ayı ilgili paylaşımda bulunmak isteyenler, Kasım ile ilgili mesajları ve sözleri araştırıyor. Kasım'ın gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, Kasım ayı ile ilgili sözler ve Kasım mesajlarını sosyal medya profillerinden paylaşacak. İşte, Kasım ayı ile ilgili sözler ve mesajlar...

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2024 hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı mesajları - 2

2024 KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi…

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor, usul usul... Adım sonbahar... - Atilla İlhan

Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

2024 hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı mesajları - 3

Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. (Cemal Süreya)

Kasım'da açan çiçektir aşk.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

2024 hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı mesajları - 4

Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim.

Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

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