2024 ilk sahur iftar ve teravih namazı tarihi: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor?
Mübarek Ramazan ayı öncesi araştırmalar hız kazandı. 2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, tüm yıl beklenen oruç ibadetini yapmak isteyen Müslümanlar, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihini öğrenmek istiyor. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan hangi gün başlayacak?
2024 Ramazan ayı tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hafta sonu öncesi Ramazan ayı hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. "On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...