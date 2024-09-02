2024 İŞKUR TYP başvuruları: Okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanları bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı sorgulanıyor. Peki, okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. İşte, İŞKUR 2024-2025 TYP başvuruları hakkında son biligler...