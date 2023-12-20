2024 İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşına ne kadar zam gelecek?
Asgari ücretin 2024 yılında yükseltilmesi işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemi etkileyecek. En çok artışı merak edilen ise işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneğinin ne kadar olacağı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşına ne kadar zam gelecek?
Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşte, 2024 işsizlik maaşı zammında son durum...