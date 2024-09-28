2024 Jandarma astsubay alımında son durum: Jandarma astsubay alımı ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görecek astsubay alımına dair araştırmalar hız kazandı. Her yıl yapılan alımların bu yıl için ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Jandarma astsubay alımı ne zaman?

2024 Jandarma astsubay alımında son durum: Jandarma astsubay alımı ne zaman? - 1

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik personel alımına dair araştırmalar sürüyor.

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2024 Jandarma astsubay alımında son durum: Jandarma astsubay alımı ne zaman? - 2

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna son olarak geçtiğimiz temmuz ayında alım başvuruları yapılmıştı.

Yakın süreçte yeni bir öğrenci alımı yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

2024 Jandarma astsubay alımında son durum: Jandarma astsubay alımı ne zaman? - 3

Bu kapsamda bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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