2024 Jandarma astsubay alımında son durum: Jandarma astsubay alımı ne zaman?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna son olarak geçtiğimiz temmuz ayında alım başvuruları yapılmıştı.



Yakın süreçte yeni bir öğrenci alımı yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.