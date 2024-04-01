2024 Kadir Gecesi idrak tarihi: Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında?
Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Bu özel günün bu yılki tarihi de araştırılıyor. Peki, 2024 Kadir Gecesi ne zaman?
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan Ramazan ayı devam ediyor. Bu ay içinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi de vatandaşların merak ettiği konu oldu. İşte, 2024 Kadir Gecesi tarihi...