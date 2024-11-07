2024 Kasım En güzel, anlamlı, hadisli ve dualı cuma mesajları: Hayırlı Cumalar mesajlarında dualı ve hadisli seçenekler
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine en çok ilgi gören konular arasında kendine yer buldu. Cuma mesajları, bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi huzurunu sevdikleri ile paylaşmak isteyen Müslümanların araştırmalarına konu oldu. Sosyal medya, Whatsapp, SMS, Facebook'a özel kısa-uzun cuma günü kutlama mesajlarını tercih edecek pek çok kişi, cuma mesajlarında kısa, güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. İşte, en güzel, anlamlı, dualı, kısa-uzun, farklı cuma günü kutlama mesajlarından seçmeler...
Yılın 11. ayı olan Kasım ayının ikinci cuma günü öncesi hazırlıklar başladı. Kasım ayının ikinci cuma günü öncesi namaz saati araştırmalarının yanı sıra mesaj araştırmaları da yoğunlaştı. İslam dünyasında Müslümanların "haftalık bayramı" olarak adlandırılan cuma gününde 'Hayırlı Cumalar' dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler en şık, farklı ve dualı cuma günü kutlama mesajlarını sorguluyor. İşte, 8 Kasım 2024 tarihli cuma mesajlarından en özel seçenekler...