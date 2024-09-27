2024 kış lastiği takma tarihi: Kışlık lastik ne zaman takılır?
2024 kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı, binlerce sürücü tarafından araştırılmaya başladı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte don yaşanması ve araç lastiklerinin kaymaması için kış lastikleri takılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?
Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı, kış aylarına kısa bir zaman kala araç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl belirli tarihlerde zorunlu olarak araçlara takılan kış lastiklerinin hangi araçlar için zorunlu olduğu araştırılıyor. İşte, 2024 kış lastiği takma tarihi...