2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı. Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor. Peki, saatler geri alınacak mı?
Avrupa ülkeleri yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına yakın zaman sonra geçecek. Her yıl olduğu gibi saat uygulaması bu yıl da kafa karışıklığına yol açtı. İşte, kış saati uygulamasında son durum...