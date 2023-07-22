2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2024 yılı dini günler takvimi)

2024 Kurban Bayramı tarihi, İslam camiası tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2024 yılı dini günler takvimi) - 1

Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yılın Kurban Bayramı için şimdiden planlama yapmaya başlayan vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan 2024 dini takvimini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2024 yılı dini günler takvimi) - 2

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2024 yılı dini günler takvimi) - 3

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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