2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2024 yılı dini günler takvimi)
2024 Kurban Bayramı tarihi, İslam camiası tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yılın Kurban Bayramı için şimdiden planlama yapmaya başlayan vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan 2024 dini takvimini merak ediyor. İşte ayrıntılar.