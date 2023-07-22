2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2024 yılı dini günler takvimi)

Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yılın Kurban Bayramı için şimdiden planlama yapmaya başlayan vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan 2024 dini takvimini merak ediyor. İşte ayrıntılar.