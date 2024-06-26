2024 kurs başlangıç tarihi: Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları yakında hizmet vermeye başlayacak. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim vermeye başlayacak kursların açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, yaz kuran kursu ne zaman başlıyor?
Yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor. Söz konusu kayıtlar 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.