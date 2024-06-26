2024 kurs başlangıç tarihi: Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor?

YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak.



Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.





