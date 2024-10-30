2024 KYK burs sonuçları: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim yılında KYK'dan burs ya da kredi şeklinde maddi destek almak isteyen öğrenciler, yakın zaman önce başvurularını tamamlamıştı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek. Henüz sonuçların açıklanmaması üzerine, farklı kademelerdeki pek çok öğrencinin araştırmaları hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KYK burs sonuçları: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçlarına dair bekleyiş sürüyor. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli, yapılacak değerlendirme ve incelemenin ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 KYK burs sonuçları: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

2024 KYK burs sonuçları: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

2024 KYK burs sonuçları: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI? 

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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