2024 KYK burs sonuçları: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılında KYK'dan burs ya da kredi şeklinde maddi destek almak isteyen öğrenciler, yakın zaman önce başvurularını tamamlamıştı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek. Henüz sonuçların açıklanmaması üzerine, farklı kademelerdeki pek çok öğrencinin araştırmaları hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçlarına dair bekleyiş sürüyor. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli, yapılacak değerlendirme ve incelemenin ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.