2024 KYK yurt açılma takvimi: KYK yurtları ne zaman açılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren yurtların açılış tarihi merak konusu oldu. KYK yurt başvuru sürecinin sona ermesi ile şimdi de yurt açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler bu kapsamdaki araştırmalarına Eylül ayı öncesi hız verdi. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
GSB yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alındı. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.