2024 merkezi sistem ısıtma açılma tarihi: Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar?

Merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanmaktadır. Bazı illerde merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri, valilik tarafından ilan edilmektedir. Sonbaharın gelmesi ve havaların soğuması ile bu konuda vatandaşların da araştırmaları başladı. İşte, 2024 merkezi sistem kalorifer yanma tarihi...