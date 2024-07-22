2024 Muharrem ayı takvimi: Aşure Günü ne zaman başlar ve biter?
Muharren ayının başlaması ile bu kez de Aşure Günü merak konusu oldu. İslamiyete göre, peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Peki, Aşure Günü ne zaman, hangi gün başlayacak?
Muharrem ayının bir geleneği olan, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin zamanı geldi. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu günün bu yılki tarihi merak ediliyor. İşte, 2024 Aşure tarihi...