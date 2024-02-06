2024 Ocak iş yeri kira artış oranı: Kira zam oranı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86 oldu. TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54,72 olarak gerçekleşti. Bu gelişme ile beraber iş yeri kira zam oranı da belli oldu. Peki, iş yeri kira zam oranı ne kadar oldu?
Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. İşte, 2024 Ocak iş yeri kira artış oranı...