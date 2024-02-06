2024 Ocak iş yeri kira artış oranı: Kira zam oranı ne kadar oldu?

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi.



TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 arttı.