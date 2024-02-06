2024 Ocak iş yeri kira artış oranı: Kira zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86 oldu. TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54,72 olarak gerçekleşti. Bu gelişme ile beraber iş yeri kira zam oranı da belli oldu. Peki, iş yeri kira zam oranı ne kadar oldu?

2024 Ocak iş yeri kira artış oranı: Kira zam oranı ne kadar oldu? - 1

Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. İşte, 2024 Ocak iş yeri kira artış oranı...

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2024 Ocak iş yeri kira artış oranı: Kira zam oranı ne kadar oldu? - 2

GÜNCEL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

Geçen ay zam oranı yüzde 53,86 olmuştu.

2024 Ocak iş yeri kira artış oranı: Kira zam oranı ne kadar oldu? - 3

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi.

TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 arttı.

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