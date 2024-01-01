2024 öğretmen ataması ne zaman? MEB sözleşmeli öğretmen ataması bekleniyor
2024 öğretmen ataması binlerce eğitim fakültesi mezunun gündeminde yer alıyor. Yeni yılın gelmesi ile beraber öğretmen atamasına yönelik beklenti de arttı. Öte yandan son olarak konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacaklarını açıkladı. Peki, 2024 MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama takvimi, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında boş kadrolara yapılacak olan öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. İşte, 2024 öğretmen atamasına dair bilgiler...