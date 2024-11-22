2024 Öğretmenler Günü tarihi: Türkiye'de Öğretmenler Günü ne zaman?
Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2024 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de her yıl Kasım ayında kutlanan öğretmenler günü için geri sayım başladı. Bu önemli günün tarihi kaçırmak istemeyen pek çok öğrenci, "Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.