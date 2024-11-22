2024 Öğretmenler Günü tarihi: Türkiye'de Öğretmenler Günü ne zaman?

Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2024 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?

2024 Öğretmenler Günü tarihi: Türkiye'de Öğretmenler Günü ne zaman? - 1

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de her yıl Kasım ayında kutlanan öğretmenler günü için geri sayım başladı. Bu önemli günün tarihi kaçırmak istemeyen pek çok öğrenci, "Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

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2024 Öğretmenler Günü tarihi: Türkiye'de Öğretmenler Günü ne zaman? - 2

2024 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini ve eğitimdeki katkılarını kutlamak amacıyla her yıl 24 Kasım'da Türkiye'de ve birçok ülkede kutlanır.

Bu yıl 24 Kasım, Pazar gününe denk geliyor.

2024 Öğretmenler Günü tarihi: Türkiye'de Öğretmenler Günü ne zaman? - 3

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü'nün Türkiye'deki tarihi, 1928 yılına dayanır. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla ilişkilendirilir.

Atatürk'ün, Türk milletinin çağdaşlaşması için eğitime verdiği önemi vurgulamak amacıyla, öğretmenlerin toplumdaki yerini onurlandırmak için bu tarihin özel bir gün olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

24 Kasım, ilk kez 1981 yılında Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarihin belirlenmesinin ardından, her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerin eğitimdeki önemli rolleri kutlanır ve toplumsal olarak öğretmenlerin emekleri takdir edilir.

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