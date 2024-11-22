2024 Öğretmenler Günü tarihi: Türkiye'de Öğretmenler Günü ne zaman?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü'nün Türkiye'deki tarihi, 1928 yılına dayanır. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla ilişkilendirilir.



Atatürk'ün, Türk milletinin çağdaşlaşması için eğitime verdiği önemi vurgulamak amacıyla, öğretmenlerin toplumdaki yerini onurlandırmak için bu tarihin özel bir gün olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.



24 Kasım, ilk kez 1981 yılında Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarihin belirlenmesinin ardından, her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerin eğitimdeki önemli rolleri kutlanır ve toplumsal olarak öğretmenlerin emekleri takdir edilir.