2024 pasaport harcı miktarı: Pasaport harcı ne kadar oldu?

2024 PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak.