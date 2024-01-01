2024 pasaport harcı miktarı: Pasaport harcı ne kadar oldu?

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Peki, pasaport harcı ne kadar oldu?

2024 pasaport harcı miktarı: Pasaport harcı ne kadar oldu? - 1

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 pasaport harcı miktarı: Pasaport harcı ne kadar oldu? - 2

2024 PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak.

2024 pasaport harcı miktarı: Pasaport harcı ne kadar oldu? - 3

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

- T.C. Kimlik Kartı

- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

- Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

- Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.

- Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu

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