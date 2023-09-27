2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır. Peki, 2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman?

2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İşte, Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi...

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2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi - 2

2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.

2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi - 3

 2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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