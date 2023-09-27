2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır. Peki, 2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İşte, Diyanet'in açıkladığı Ramazan ayı takvimi...