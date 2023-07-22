2024 Ramazan ayı ne zaman? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

2024 yılında Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, binlerce Müslüman tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimiyle birlikte, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Ramazan ne zaman?

2024 Ramazan ayı ne zaman? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 1

Gelecek yıl Ramazan ayının ne zaman olduğu, şimdiden birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 yılı için Ramazan ayı ve bayram takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Ramazan ayı ne zaman? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 2

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimiyle birlikte, Ramazan ayı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 tarihinde idrak edilecek.

2024 Ramazan ayı ne zaman? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 3

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.

2024 Ramazan ayı ne zaman? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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