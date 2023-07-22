2024 Ramazan ayı ne zaman? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)
2024 yılında Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, binlerce Müslüman tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimiyle birlikte, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Ramazan ne zaman?
Gelecek yıl Ramazan ayının ne zaman olduğu, şimdiden birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 yılı için Ramazan ayı ve bayram takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar.