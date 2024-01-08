2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık personeli alımına dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. İşte, sağlık personeli alımında son bilgiler...