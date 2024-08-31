2024 sezon başlama tarihi: Balık avı sezonu ne zaman açılıyor?

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Nisan'da başlayan yasağın ardından teknelerini kıyıya çeken ve yeni sezona hazırlanan balıkçılar, yeniden denize açılmalarına sayılı günler kala ağ onarımı ve tekne bakımı gibi işlemlerini tamamladı.





