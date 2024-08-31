2024 sezon başlama tarihi: Balık avı sezonu ne zaman açılıyor?

Bütün balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri tarihi heyecanla bekliyor. Peki, 2024 balık avı sezonu ne zaman açılacak?

2024 sezon başlama tarihi: Balık avı sezonu ne zaman açılıyor? - 1

Balıkçılar 2024 av sezonu öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Balık pazarında da av sezonu öncesinde hareketlilik yaşanıyor. İş yerlerini açan balıkçılar, temizlik yaparak tezgahlarını yeniledi. İşte, balık avı sezonunun başlayacağı tarih...

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2024 sezon başlama tarihi: Balık avı sezonu ne zaman açılıyor? - 2

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Nisan'da başlayan yasağın ardından teknelerini kıyıya çeken ve yeni sezona hazırlanan balıkçılar, yeniden denize açılmalarına sayılı günler kala ağ onarımı ve tekne bakımı gibi işlemlerini tamamladı.


2024 sezon başlama tarihi: Balık avı sezonu ne zaman açılıyor? - 3

Av yasağı dönemini hazırlıklarla geçiren balıkçılar, onardıkları ağları teknelere yüklemeye başladı.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, ağlarını denize bırakarak nasiplerini bekleyecek.

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