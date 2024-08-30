2024 TBMM 3. yasama yılı tarihi: Meclis ne zaman açılacak?
Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. TBMM 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılacağı, Meclis'in tatile girmesinin ardından vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi gibi konuları 3. yasama yılında görüşecek olan TBMM'nin açılacağı tarih merak ediliyor.