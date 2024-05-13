2024 THY personel alımı: THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?
THY yeni kabin memuru alacak. Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. Bu gelişmenin ardından söz konusu alımlar için gerekli başvuru şartları ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.