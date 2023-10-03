2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Yerel seçimlerin tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024 Yerel Seçimlerine dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belediye seçimleri tarihi de netleşmiş oldu. Peki, yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte belediye seçimlerinin yapılacağı tarih...

2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak? - 1

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak? - 2

Yüksek Seçim Kurulunca 31 Mart Yerel Seçimleri için adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak? - 3

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SON GÜN 1 EKİM

Seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.


2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak? - 4

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak? - 5

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

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