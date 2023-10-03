2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım: Yerel seçimler ne zaman yapılacak?
Yerel seçimlerin tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024 Yerel Seçimlerine dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belediye seçimleri tarihi de netleşmiş oldu. Peki, yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte belediye seçimlerinin yapılacağı tarih...
Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.