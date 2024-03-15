2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler
YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) kesinleşen aday listelerini duyurması ardından gözler 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine katılacak partilere çevrildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Peki, 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? İşte 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler geçtiğimiz günlerde il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. İl il yerel seçim sonuçları bekleyişi sürerken gözler 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine katılacak partilere çevrildi.