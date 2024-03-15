2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 bağımsız, 26 da çeşitli partilerden olmak üzere 29 aday yarışıyor. Gaziantep'i en çok adayı bulunan şehirler sıralamasında 28 adayla Malatya takip ediyor.



Gaziantep'te mevcut belediye başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 4, Malatya'da ise 2 kadın aday seçimde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.