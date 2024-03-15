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2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler

YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) kesinleşen aday listelerini duyurması ardından gözler 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine katılacak partilere çevrildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Peki, 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? İşte 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler - 1

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler geçtiğimiz günlerde il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. İl il yerel seçim sonuçları bekleyişi sürerken gözler 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine katılacak partilere çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler - 2

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek partileri açıklamıştı. Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğini söylemişti. Kesinleşen listeye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılacak.

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler - 3

YEREL SEÇİMLERE KATILACAK 34 PARTİ SAYISI

Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler - 4

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler - 5

YEREL SEÇİMLERDE EN FAZLA ADAY İSTANBUL'DAN SONRA EN FAZLA ADAY GAZİANTEP VE MALATYA'DA

YSK'nin yayımladığı listeye göre, büyükşehirler arasında 49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. İstanbul'dan sonraki ikinci kent 29 adayla Gaziantep, üçüncü şehir 28 adayla Malatya oldu.

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine hangi partiler katılacak? 2024 Türkiye Yerel seçimlerine katılacak partiler - 6

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 bağımsız, 26 da çeşitli partilerden olmak üzere 29 aday yarışıyor. Gaziantep'i en çok adayı bulunan şehirler sıralamasında 28 adayla Malatya takip ediyor.

Gaziantep'te mevcut belediye başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 4, Malatya'da ise 2 kadın aday seçimde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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